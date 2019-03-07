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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Damacana dolusu sahte alkol ele geçirildi İzle

Damacana dolusu sahte alkol ele geçirildi İzle

SAHTE İÇKİ GÖRÜNTÜSÜ

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-OLAY YERİ

( GAZİANTEP ) - Polisin kaçak içki imalathanesine yaptığı baskında yakalanan 3 kişi tutuklandı GAZİANTEP

- Gaziantep'te kaçak içki imalathanesine yapılan polis baskınında damacana içerisinde toplam 3 bin 229 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan bir depoya baskın düzenlendi.
Operasyonda polis ekipleri, onlarca damacana içerisinde bulunan toplam 3 bin 229 litre sahte alkol ele geçirdi. Ekipler, imalathanede yaptıkları aramalarda ise 90 litre etil alkol, 3 litre anason, bin adet içki şişesi etiketi, bin 116 adet boş şişe, 2 bin 700 adet kapak, 3 adet fiber tank, 1 adet alkol karıştırma aparatı ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi
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