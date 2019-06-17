Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Dalyan’da su altı temizliği

- Dalyan’da su altı temizliği

kanal temizliğinden görüntü

Dalgıç Polis Polis Memuru Farkındalık Bulduk Irak 

-dalko başkanı arif yalılı ile röp.
-dalgıç polis burhan ayhan ile röp.

( MUĞLA )- Dalgıç polisler Dalyan Kanalı'nda dip temizliği yaptı.- DALKO Başkanı Arif Yalılı, "Farkındalık oluşturmak amacındayız" MUĞLA

- Dalyan Kanalı ekosisteminin korunmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında su altı temizliği yapıldı. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı öncülüğünde, Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği’nin destekleriyle dalgıçlar Dalyan Kanalı’nda dip temizliği yaptı. Etkinliğe, DALKO dalgıçlarının yanı sıra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı 7 polis dalgıç ve sualtı spor kulüplerinden dalgıçlar katıldı.
Ekipler, su altından şişe, halat, battaniye, lastik, masa, sandalye gibi atıklar çıkardı. DALKO Başkanı Arif Yalılı, gelecek nesillere aktarmak için bölgenin ekosisteminin korunması gerektiğinin altını çizdi. Başlattıkları çalışmayla farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Yalılı, “Öncelikle katılımcılara teşekkür ediyorum. Tabi ki yaptığımız organizasyon Dalyan Kanalı’nı temizlemeye yetmez, ama bir farkındalık oluşturmak amacıyla bir ucundan başlamış olduk. Bu önümüzdeki günlerde turizmin sakinleştiği zamanlarda daha büyük bir organizasyon şeklinde devam edecek. Bunun ilk adımı olarak bu etkinliğe başladık. Yanımızda olan öncelikle Muğla İl Emniyet Müdürümüze ve su altı ekibine de teşekkür ediyorum. Bizleri böyle bir zamanda yalnız bırakmadılar. Yılların birikimi var ama bu Dalyan Kanalı çok berbat, çok kirli anlamına gelmesin. Ankara’dan gelen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Eski Spor Gençlik ve Orman Bakanımız Ersin Taranoğlu’na da teşekkür ediyorum. Çok eski dostum ve saygı duyduğum bir büyüğümüz, bu etkinliğe başlamamızda desteği oldu. Etkinlik üç gün sürecek. Son gün Köyceğiz Gölü’nde temizlik yapacağız. Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı bir bütün, fırsat buldukça devam edeceğiz. Dalyan’da dalış organizasyonu yapan ekip arkadaşlarımız var onlarda katkıda bulundular.” diye konuştu.
Dalgıç polisler dip temizliği yaptı Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polis memuru Burhan Ayhan, DALKO’nun davetiyle temizlik çalışmasına katıldıklarını aktardı. Dalyan’da ve Köyceğiz’de, DALKO ekiplerinin yanı sıra diğer gönüllülerle temizlik faaliyetlerinde bulunduklarını söyleyen Ayhan, “Nispeten burada yapmış olduğumuz çalışmalarda temiz bir manzarayla karşılaştık. Aşırı bir kirlilik yok. Ambalaj atıkları ve araba lastikleri tarzında bazı atıklarla karşılaştık. Bu yapmış olduğumuz faaliyetle insanlarda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çöpleri uygun yerlere çöp tenekelerine atalım.” dedi.
Temizliğin ardından toplanan çöpler belediye görevlilerine teslim edildi. (CC-MB-Y)
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Denizden dev balık beklerken öyle bir şey çıktı ki...Denizden dev balık beklerken öyle bir şey çıktı ki...
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı