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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Dallas’ta Bir Binanın Üzerine Vinç Devrildi: 1 Ölü, 6 Yaralı Haberi

- Dallas’ta Bir Binanın Üzerine Vinç Devrildi: 1 Ölü, 6 Yaralı Haberi

Vinç devrildikten sonra görüntüler

( TEKSAS ) - Dallas’ta bir binanın üzerine vinç devrildi: 1 ölü, 6 yaralı TEKSAS

Şiddetli Fırtına Bild Gesi Şiddetli Rüzgar 


- ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde bir binanın üzerine vinç devrilmesi sonucu en az 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir binanın ve otoparkın üzerine vinç devrildi. Yerel makamlar ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2’sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, Dallas İtfaiye sözcüsü Jason Evans, vincin rüzgar nedeniyle devrilmiş olabileceğini iddia etti. Kentte şiddetli rüzgar ve yağış yüzünden büyük sıkıntı yaşanıyordu. Ulusal Hava Durumu Servisi, Dallas ve Fort Worth bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı yaparken, bazı bölgeler için sel uyarısı verilmişti. Meteorolojik kayıtlara göre, rüzgarın hızının zaman zaman saatte 112 kilometreyi aştığı oldu.
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