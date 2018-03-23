DALKO Başkanı Yalılı; “Amacımız bölge ve ülke insanına ucuz balık yedirmek”

-Tesise gelen balığın balık işleme bölümünde ayrılması, buzlanması ve tartılmasından görüntü

-DALKO Başkanı Arif Yalılı ile röportaj



( MUĞLA -ÖZEL)- Dalyan tarihi ve turizminin yanı sıra Kefal üretimiyle öne çıkıyor MUĞLA



- Dalyan Kanalı’nda üretilen Kefal, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) aracılığı ile uygun fiyata sofralara ulaşıyor. Kanalda üretilen Kefal, DALKO personelince sabah erken saatlerde Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi’nde bulunan tesislere getiriliyor. Balıkların büyük bölümü iç piyasada ve DALKO’ya ait satış noktalarında satışa sunulurken, yurt içi fazlası ise ihraç ediliyor. DALKO Başkanı Arif Yalılı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada kooperatifin öncelikli olarak kefal ürettiğini söyledi.



Yalılı; “Yüzde 95’lere varan miktarda Kefal üretimi var. Çeşit olarak Kefalin farklı türleri var. Örneğin kış Kefali, Kasım aylarında başlar Mart’a kadar devam eder. Yaz Kefali ise Temmuz ayında başlar, yazın ve Eylül içerisinde devam eder. Bunun yanı sıra Levrek, Çupra, Yılan Balığı gibi balıklarımız da devam ediyor. Balık yumurtası ve Mavi Yengeç’te mevcut. Kefallerin yumurtalarını alıyoruz. Mumlu ve mumsuz işlemden geçtikten sonra piyasaya sürüyoruz. Balık yumurtası çok değerli bir ürün. Uzun yıllar mumsuz balık yumurtası 150 liradan satılırken, ortaklarımıza 70 liraya kadar indirebildik bu rakamı.” diye konuştu - “Yaptırım gücümüz olmalı” Dikkatli, sistemli ve üretim ağırlıklı bir çalışma uygulandığı takdirde yıllık 400-500 bin kilogramdan aşağı üretim yapmayacaklarına değinen Yalılı; “Mevsiminde kaçak avlamaları yaptırmamız gerekiyor. Bazı yasal sıkıntılarımız da var. Bu konuları ilgili makamlara da bildirdik. Önümüzdeki günlerde bunlar gündeme gelecektir. Yaptırım gücümüz olmalı diye düşünüyorum.” dedi.

Daha önceki yıllarda da Kooperatifte idareci olarak görev aldığını hatırlatan Yalılı, 600 ortağı olan kooperatifte 70’in üzerine personel çalıştığını belirterek; “15 yıl geçti aradan baktık ki Kooperatif tasfiye aşamasına geldi. Ortakların baskısı ile yeniden göreve geldim. Ben bu görevden kaçacak biri değilim çünkü bu kooperatif bölgenin ve ülkenin en önemli kurumlarından bir tanesi, bölge esnafına çok ciddi katkıda bulunan bir kurum.” şeklinde konuştu.

- “Yurtiçi fazlası Arap ülkelerine ihraç ediliyor” 11 aydır gecesini gündüzüne katarak çalıştığını dile getiren Yalılı, şunları söyledi; “Yeniden bir DALKO inşa ettik. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Amacımız üretim, üretimimiz artarak devam edecektir. Bölge ve ülke halkına ciddi derecede ucuz balık yedirme imkanı buluyoruz. Yurt içi fazlasını da ihracatçı firmalar aracılığı ile Arap ülkelerine ihracat ettik, bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum.”

