Dalış ekibinin teknesi battı, ekipler mahsur kalan öğrencileri böyle kurtardı

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( MUĞLA )- Dalış için çıkan ekiplerin özel bir üniversitede öğrenci oldukları öğrenildi MUĞLA



- Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında denizde 70 kişilik bir botun battığı yönünde gelen ihbar üzerine yapılan çalışmalarda kayıp olan teknedeki vatandaşlara ulaşıldığı belirtildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı ekiplerin yanı sıra Sahil Güvenlik, Jandarma ve UMKE ekipleri tarafından denizde, karada ve havada devam eden çalışmalarda batan teknedeki dalgıç öğrencilerin kendi çabaları su yüzeyinde kalmayı başardıkları ve şu an itibariyle yaklaşık 75 kişilik gruptan herhangi bir kaybın olmadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul’da bulunan özel bir üniversitenin geleneksel hale getirdiği Bahar Tatili Dalışı ve Mavi Tur etkinliği kapsamında sabah saatlerinde Fethiye’den Mer-May adlı tekne ile açıldığı belirtilen yaklaşık 75 kişilik grubu taşıyan tekne bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle battı. 4 Gece 5 gün sürmesi planlanan etkinlik yaşanan acı olay nedeniyle sona ererken, olayda tek teselli kaynağının herhangi bir can kaybının yaşanmaması olduğu belirtildi. Grubu taşıyan teknenin batmasının ardından aynı zamanda iyi birer yüzücü ve dalış öğrencisi olan yaklaşık 75 kişinin denizden çıkıp kayalıklara sığındıkları belirtildi. Oldukça sarp olan karadan öğrencileri kurtarmak için Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, UMKE ve 112 Acil servis ekipleri çalışmalarına devam ediyor. (İK)

