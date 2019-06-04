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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Dalgınlık ölümle sonuçlandı

Dalgınlık ölümle sonuçlandı

"KAZA_ANI_KAMERAYA_YANSIDI" Balıkesir klasörüne geçildi

Trafik Kazası Çalışan Kadın 

-Kaza anından görüntü

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında sola kırmızı yanan şeritte duran araçlara aldanarak yoldan karşıya geçmeye çalışan kadın diğer şeritten ilerleyen bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Balıkesir’de Plevne mahallesinde meydana gelen kazada İzmir istikametinden il merkezine seyir halinde olan 10 HE 299 plakalı araç sürücüsü R.A.’nın karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. 54 yaşında B.Ş. isimli kadın sol şeritte kırmızı bekleyen araçlara aldanarak karşıdan karşıya geçmek istersen sağ şeritten devam eden trafik nedeniyle aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (TS-
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