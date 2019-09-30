Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dalgıçlar, Akdeniz foku yaşam alanlarını inceledi - ANTALYA

Dalgıçlar, Akdeniz foku yaşam alanlarını inceledi - ANTALYA

- Falezlerdeki mağaralardan görüntüler - SAD Proje Koordinatörü Cem Orkun Kıraç'ın açıklamasıDalgıçlar, Akdeniz foku yaşam alanlarını inceledi - SAD Proje Koordinatörü Cem Orkun Kıraç: - "Akdeniz foku, Antalya 'da falezlerin altında insanlarla birlikte yaşama tutunan ender bir canlıdır. Nesli tehlike altında olan bir tür"ANTALYA (AA) - Antalya 'da dalgıçlar, nesli tehlike altında olan Akdeniz foklarının yaşama alanları olan falezlerdeki mağaralarda inceleme yaptı.Muratpaşa Belediyesi, TED Antalya Koleji ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) tarafından imzalanan protokol kapsamında, nesli "kritik derecede tehdit altında tür" olarak sınıflandırılan Akdeniz fokunun korunması ve tanıtımı için üç dalgıçtan oluşan ekip, fokların yavrulama ihtimali bulunan falezlerdeki mağaralara girerek incelemelerde bulundu.Grup adına gazetecilere açıklama yapan SAD Proje Koordinatörü Cem Orkun Kıraç, falezlerde 5 ya da 6 Akdeniz fokunun bulunduğunu söyledi.

Falezlerde yer alan fokların dişi olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Kıraç, Türkiye'deki 100 foktan 15'inin Antalya 'da olduğunu düşündüklerini belirtti.
Akdeniz fokunun dünya genelinde insanlardan, şehirlerden uzakta yaşadığına dikkati çeken Kıraç, "Akdeniz foku, Antalya 'da falezlerin altında insanlarla birlikte yaşama tutunan ender bir canlıdır. Nesli tehlike altında olan bir tür. Dünyada 750 civarında olan bu türün 100'ü Türkiye'de bulunuyor. Bunun bilicinde olarak bu projeyi başlattık." diye konuştu.
Fokların avcılıktan ya da kasıtlı öldürmeden yok olmadığını vurgulayan Kıraç, şunları kaydetti:"Yaklaşık 30 yıldır yaptığımız gözlemler, bu hayvanların yaşam alanlarının daralmasıyla alakalı. Neslin devamı için betonlaşmamış, el değmemiş alanlar bırakmamız lazım. Mağaralarına girmemek gerekiyor. Gezi tekneleri, dalış firmalarının çok dikkat etmesi lazım. Mağaraların dışında, denizde yüzmek, kano yapmak serbest. Bizim uyarımız, fok yavrulama alanlarına girilmemesi."

Yüzme Kano Avcılık Hayvan Irak 

İlgili Foto Galeriler
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı