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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
'Dalgıç adamlardan' AA'ya pankartlı kutlama - ANTALYA

'Dalgıç adamlardan' AA'ya pankartlı kutlama - ANTALYA

"Dalgıç adamlardan" AA'ya pankartlı kutlama - ANTALYA - Deniz ve tekne detayı - Deniz anası - Dalgıçların denizde AA pankartı açması - Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Özvarol'un konuşması - Antalya 'da, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünde denizde pankart açıldıANTALYA (AA) - Antalya 'da iki dalgıç, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümüne özel dalış yaptı.Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Özvarol ile araştırma görevlisi Alper Yıldız, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AA için dalgıç kıyafetleriyle denize girdi.İkili, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." yazılı pankart açtı.Özvarol, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümüne özel dalış gerçekleştirdiklerini belirterek "Deniz içinde pankart açtık. Anadolu Ajansımızın kuruluş yıl dönümünü kutlar, yayın hayatında nice başarılar dileriz." diye konuştu.
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval da Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kutlay 

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