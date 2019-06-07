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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Dalgalı denize açılan genç boğulma tehlikesi geçirdi

Dalgalı denize açılan genç boğulma tehlikesi geçirdi

Boğulma tehlikesi geçiren genç

Boğulma Tehlikesi Jandarma Cankurtaran Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekipleri
-Olay yerinde müdahale

( ANTALYA ) ANTALYA

- Hafif dalgalı olan İncekum Halk Plajında denize giren ve kıyıdan açılan Yusuf Ç. isimli genç boğulma tehlikesi geçirdi. Bayram tatili için Konya'dan Antalya'ya gelen bir grup arkadaş İncekum Halk Plajında denize girdi. Hafif dalgalı olan denizde kıyıdan açılan, Yusuf Ç. (25) suda mücadele ettiğini gören arkadaşları kıyıdaki vatandaşlardan yardım istedi. Boğulma tehlikesi geçiren genci sahil görevlisi cankurtaran Ahmet Payarlıoğlu, kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri de gence ambulansta müdahale etti. Kendine gelen gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan jandarma ekipleri sahilde denetim sağladı ve vatandaşlar kurallara uyulması konusunda bilgilendirildi.
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