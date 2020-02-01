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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Dalgalandırdıkları Türk bayrağı ile Yunan Vekil Lagos’u kınadılar Video

Dalgalandırdıkları Türk bayrağı ile Yunan Vekil Lagos’u kınadılar Video

Keşiş Dağı’nda Türk bayrağının dalgalandırılması

Toplantı Yıldızlı Irkçı Saldırı Hassasiyet Saldırı 

-Genel detaylar
-Dernek üyelerinin açıklaması

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Loannis Lagos'u, Genç Şavak Derneği üyeleri Erzincan’ın 3 bin 500 rakımlı Keşiş Dağı eteklerinde dalgalandırdıkları Türk bayrağı ile kınadılar. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Bürüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Bir tepkide Erzincan’da faaliyet gösteren Genç Şavak Derneği üyeleri tarafından geldi. Türk bayrağına yapılan çirkin, ırkçı saldırıyı Erzincan’ın 3 bin 500 rakımlı Keşiş Dağı eteklerinde dev Türk bayrağı açarak sert bir şekilde tepki gösteren dernek üyeleri dondurucu soğuğa aldırış etmeden al yıldızlı bayrağı dalgalandırdı. “Türk bayrağı bizim şerefimizdir, şerefimizi çiğnetmeyiz” Loannis Lagos'a Mustafa Kemal Atatürk’ün bayrak hassasiyetini hatırlatan Genç Şavak Derneği üyeleri, “Biz Genç Şavak Derneği olarak bayrağımıza yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Lagos’a buradan hatırlatmak isteriz ki Yunan bayrağı yerde serilirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk halka bunun neden serildiğini sorduğunda, Yunan kralının bayrağımızı daha önce yere serdiğini söylemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kaşlarını çatarak hata etmiş, ben bu hatayı tekrar edemem. Bayrak bir milletin şerefidir, ne olursa olsun yerlere serilmez ve çiğnenmez, kaldırınız. Buradan tekrar hatırlatmak isteriz ki bayrağımız bizim her şeyimizdir, şerefimizdir. Şerefimizi çiğnetmeyiz asla” dedi.

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