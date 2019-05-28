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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Dalaman Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu (2)- MUĞLA

Dalaman Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu (2)- MUĞLA

- Zanlının adliyeye sevk edilmesi - Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerden detaylarGÜNCELLEME - Dalaman Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu - Valizinde 5 kilo 155 gram eroin bulunan Letonya uyruklu yolcu gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandıMAHKEME SÜRECİ EKLENDİMUĞLA (AA) - Dalaman Havalimanı'nda, valizinde 5 kilo 155 gram eroin bulunan Letonya uyruklu yolcu yakalandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dalaman Havalimanı'nda yapılan risk analizi ve yolcu profili incelemesi sonucu İngiltere’den Türkiye yolculuk yapan Letonya uyruklu V.G'yi takibe aldı.Dalaman Havalimanı'nda valizinde yapılan aramada, zulalanmış 4 parça halinde 5 kilo 155 gram eroin ve 2 esrar öğütme aparatı ele geçirilen V.G, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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