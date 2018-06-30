Dakikalarla 1 seneleri çöpe gitti İzle

-Sınava giren öğrencilerden görüntüler

-Giriş aramaları

-Sınava geç kalanlar

-Sınavdan çıkartılanlar

-Öğrencilerin görevlilerle ikna konuşmaları

-Sınava alınmayan öğrenciler ile röportaj



( SAMSUN -HD)- Birçok öğrenci sınava giremedi SAMSUN



- Yüzbinlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) çeşitli sebeplerle alınmayan öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. Yüzbinlerce öğrencinin üniversite hayali için girdiği YKS maratonu başladı.

2 gün sürecek olan maratonun ilk gününde Samsun'da sınava girecek olan üniversite adayları, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara gelen adaylar, yapılan kontrolün ardından sınav merkezlerine girerken, aileler de dışarıda beklemeye başladı.

Birçok öğrenci nüfus kimliği yerine ehliyetle sınava gelince sınava alınmadı. Kimliğini saat 10.00’dan önce almaya başarabilenler sınava girdi. Saat 10.00’dan sonra sınava gelen öğrenciler de sınava alınmadı. 1 yıllık çalışmaları birkaç dakikada geç kalmaları yüzünden boşa giden öğrenciler, büyük üzüntü yaşadı. Sınavdan önce kaza geçiren ve yüzünde protez bulunan bir öğrenci ise yüzünde sargı olduğu için sınava giremedi. Yüzündeki sargı yüzünden sınava giremedi Yüzündeki sargıyı çıkaramadığı için ÖSYM yetkilileri tarafından sınava alınmayan 21 yaşındaki Muhammet Öztürk, “Birkaç gün önce kaza geçirdim. Görevli arkadaşların bana yardımcı olması lazım. Bu sınava 2-3 sene hazırlanan insanlar var. Geçirdiğim kaza sonucu ameliyat oldu. Burnumdaki protezi çıkartamıyorum. Bandajlı bir şekilde sabit 1 hafta kalması lazım. Görevliler, yardımcı olması gerekirken, ‘alamıyoruz’ diyorlar. Sabah da ehliyetle geldiğim için sınava almadılar. Sonra gittim kimliğimi alıp geldim bu sefer de bandajlı olduğum için sınava almadılar. Böyle bir mağduriyet yaşadım. Bunun çözülmesini istiyorum” dedi.

Dakikalarla sınava geç kaldılar, dil döktüler ama fayda olmadı Birçok öğrenci kimlik yerine ehliyetle sınava geldiği için yetkililer tarafından sınava alınmadı. Bazı öğrenciler ise sınava son giriş saati olan 10.00’dan geç geldikleri için sınava alınmadı. Kapıda görevlilere dil döken öğrenciler tüm ısrarlarına rağmen sınava alınmadılar. Sınava geç kalan bir öğrenci, “Sınava 5 dakika geç kaldığım için beni almadılar. 1 senedir bu sınava hazırlanıyordum. 5 dakika yüzünden 1 senelik çalışmam boşa gitti. Görevliler, ‘kapılar kapandı, almazlar’ dediler. Neyse yazık oldu” diye konuştu.

Öğrenciler sınavda ter dökerken, yakınları da okul bahçelerinde heyecanlı bir şekilde beklediler.

