Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Dakikalarla 1 seneleri çöpe gitti İzle

Dakikalarla 1 seneleri çöpe gitti İzle

Okuldan görüntüler

Sınav Merkezleri Maraton Kullar Öğrenciler Ameliyat 

-Sınava giren öğrencilerden görüntüler
-Giriş aramaları
-Sınava geç kalanlar
-Sınavdan çıkartılanlar
-Öğrencilerin görevlilerle ikna konuşmaları
-Sınava alınmayan öğrenciler ile röportaj

( SAMSUN -HD)- Birçok öğrenci sınava giremedi SAMSUN

- Yüzbinlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) çeşitli sebeplerle alınmayan öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. Yüzbinlerce öğrencinin üniversite hayali için girdiği YKS maratonu başladı.
2 gün sürecek olan maratonun ilk gününde Samsun'da sınava girecek olan üniversite adayları, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara gelen adaylar, yapılan kontrolün ardından sınav merkezlerine girerken, aileler de dışarıda beklemeye başladı.
Birçok öğrenci nüfus kimliği yerine ehliyetle sınava gelince sınava alınmadı. Kimliğini saat 10.00’dan önce almaya başarabilenler sınava girdi. Saat 10.00’dan sonra sınava gelen öğrenciler de sınava alınmadı. 1 yıllık çalışmaları birkaç dakikada geç kalmaları yüzünden boşa giden öğrenciler, büyük üzüntü yaşadı. Sınavdan önce kaza geçiren ve yüzünde protez bulunan bir öğrenci ise yüzünde sargı olduğu için sınava giremedi. Yüzündeki sargı yüzünden sınava giremedi Yüzündeki sargıyı çıkaramadığı için ÖSYM yetkilileri tarafından sınava alınmayan 21 yaşındaki Muhammet Öztürk, “Birkaç gün önce kaza geçirdim. Görevli arkadaşların bana yardımcı olması lazım. Bu sınava 2-3 sene hazırlanan insanlar var. Geçirdiğim kaza sonucu ameliyat oldu. Burnumdaki protezi çıkartamıyorum. Bandajlı bir şekilde sabit 1 hafta kalması lazım. Görevliler, yardımcı olması gerekirken, ‘alamıyoruz’ diyorlar. Sabah da ehliyetle geldiğim için sınava almadılar. Sonra gittim kimliğimi alıp geldim bu sefer de bandajlı olduğum için sınava almadılar. Böyle bir mağduriyet yaşadım. Bunun çözülmesini istiyorum” dedi.
Dakikalarla sınava geç kaldılar, dil döktüler ama fayda olmadı Birçok öğrenci kimlik yerine ehliyetle sınava geldiği için yetkililer tarafından sınava alınmadı. Bazı öğrenciler ise sınava son giriş saati olan 10.00’dan geç geldikleri için sınava alınmadı. Kapıda görevlilere dil döken öğrenciler tüm ısrarlarına rağmen sınava alınmadılar. Sınava geç kalan bir öğrenci, “Sınava 5 dakika geç kaldığım için beni almadılar. 1 senedir bu sınava hazırlanıyordum. 5 dakika yüzünden 1 senelik çalışmam boşa gitti. Görevliler, ‘kapılar kapandı, almazlar’ dediler. Neyse yazık oldu” diye konuştu.
Öğrenciler sınavda ter dökerken, yakınları da okul bahçelerinde heyecanlı bir şekilde beklediler.
İlgili Foto Galeriler
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı