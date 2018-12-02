Dakikalarca dil döktü, polisin ceza yazmasına engel olamadı Haberi

-vatandaşın tepkisi

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( BURSA - ÖZEL) BURSA



- Kış lastiği takma uygulaması, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için dün başladı.

Bursa - Ankara yolunda denetim yapan İnegöl bölge trafik ekipleri araçları tek tek durdurarak lastikleri ve sürücülerin evraklarını kontrol etti.Yapılan denetimlerde durdurulan ticari bir araç sürücüsü kış lastiği takmadığından dolayı 625 Lira ceza işlem uygulandı. Sürücünün yanında bulunan yolcu aşağı inerek polis memuruna önce ceza yazmaması için ricada bulundu. Ancak ceza işleminin ardından araca bindiği sırada kendisine ceza kesen polise hakkımı sizlere helal etmiyorum vicdanınız rahat mı? diye sordu. Daha sonra ise basın mensubuna dönerek bunları yayınlamasanız sizde insan değilsiniz diyerek aracına binip gitti. 2012 yılından bu yana zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren Türkiye genelinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başladı.

Kış lastiği takma uygulamasının başlamasıyla birlikte ekiplerde denetimlerine başladı.

İnegöl Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri Bursa Ankara yolunda İnegöl'den gelip Bursa'ya doğru seyir halinde olan araçlara yönelik kış lastiği uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde özellik Yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, tırlar, kamyonlar, ticari olan araçlar durduruldu. Uygulamada durdurulan bir ve ruhsatta ticari kamyonet olan geçen aracın lastiklerini kontrol eden ekipler araçta kış lastiği yerine 4 mevsim lastiğinin olduğunu gördü. Bunun üzerine trafik ekipleri sürücüye 625 TL ceza işlem uygulayarak kış lastiği takması konusunda uyardı. Bu sırada sürücünün yanında bulunan yolcu konumundaki şahıs inerek polis memurlarına önce ceza yazmamaları konusunda ricada bulundu. Kendilerine 1 saat zaman verilmeleri durumunda gidip lastiklerini hemen takıp gelebileceğini ifade etti.

Daha sonra aracın ticari olmadığı illeri süren vatandaş dün haberleri izledim hususi araçların takması zorunlu değil bizim aracımızda zaten hususi yani ticari değil haksız yere ceza kesiyorsunuz diye tepki gösterdi. Görevli polis memuru durumu vatandaşa izah etmeye çalışsada bir türlü ikna edemedi. Ceza işleminin ardından araba binmeden önce polise tepki gösteren vatandaş hakkımı size helal etmiyorum. Vicdanınız rahat mı? diye polis memuruna bir kez daha tepki gösterdi. Bu sırada çekim yapan basın mensuplarına dönen vatandaş bizde bunları yayınlamazsanız insan değilsiniz diye çıkıştı. Hususi araca ceza kesildiğini illeri sürerek uygulama noktasından ayrılarak yollarına devam etti. (HG-

