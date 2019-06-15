Dakikalar ile YKS sınavını kaçırdılar Haberi

-muskalı öğrenci

-ailelerle röportaj



( SİVAS )- Sivas’ta üniversite adayları birkaç dakika geç kaldıkları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giremediler SİVAS



- Sivas’ta üniversite adayları bir kaç dakika geç kaldıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giremediler. Sivas’ta YKS’ye girecek adaylar sınava bir saat kala girecekleri okulların önünde hazır bulundu. Saat 09.30’dan itibaren adaylar, üst aramasından geçirilerek salonlara alınmaya başlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen YKS‘nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 15 dakika kuralına takılan üniversite adayları sınava alınmadı. Sınava dakikalarla geç kalan adayların sınava girebilmesi için uzun süre ısrar eden ailelerin ısrarları yetersiz kaldı. Bazı adaylar ise saniyeler ile kapılar kapanmadan sınav salonuna girebildi. Muskayla Sınava Girmek Çabaladı Bir öğrenci boynundaki muska ile TYT sınavına girmek istedi. Muska ile sınav salonuna alınmayınca uzun süre muskayi cikartmamak için ısrar etti. Polis ekiplerinin ve sınav görevlilerinin iknaları sonrası aday muskasını çıkardı ve sınav salonuna alındı. Ailelerden bazıları okulun etrafında araçlarında çocuklarını beklerken, bazıları da sıcak hava nedeniyle ağaçların altında oturmayı tercih etti. Adaylar sınavda ter dökerken aileler ise yanlarında getirdikleri dua kitaplardan dualar okudu.

