Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Dakikalar içerisinde 35 bin TL değerindeki sigaraları böyle çaldılar İzle

Dakikalar içerisinde 35 bin TL değerindeki sigaraları böyle çaldılar İzle

Hırsızların içeri girmesi ve meşrubatları devirmesi (güvenlik kam.)

Muhabir Güvenlik Kamerası Sigara Paketi Hırsız Aktüel 

-Hırsızların sigara raflarını boşaltıp çuvala doldurmaları
-Hırsızların girdikleri yerden kaçmaları
-Hırsızların sırtlarında çuvallar ile sokakta kaçması
-Hasan Ali K., ile röp.
-Olay yerinden ve sokaktan aktüel görüntü
-Hasan Ali K.’nın boş rafları göstermesi

( DENİZLİ - ÖZEL)- Marketten sigara hırsızlığı güvenlik kamerasında- Çaldıkları sigaraları çuvallara doldurarak kaçtılar- Hırsızlık için girdikleri markette önce meşrubatları devirdiler sonra sigara raflarını boşalttılar DENİZLİ

- Denizli’de markete giren 2 hırsız sadece 7 dakika içinde yaklaşık 35 bin TL’lik sigaraları çuvallara koyarak kaçtı. Şahısların markette sigara raflarını boşaltması ev ardından sırtlarına yükledikleri içi sigara dolu çuvallarla kaçmaları ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Güvenlik kameralarının kaydettiği olayda, hırsızlık şüphelisi 2 şahıs marketin arka kısmında bulunan deponun penceresini tornavida açarak içeri girdi. Elinde fener olan şahıs içeri girerken meşrubatları da devirdi. Ardından işine kaldığı yerden devam eden şahıslar yanlarında getirdikleri çuvallar ile sigara standına doğru yöneldi. Şüphelilerden biri yaklaşık 7 dakika içerisinde raflarda bulunan ve değeri 25-35 bin TL arasında değişen yüzlerce sigara paketini çuvala doldurdu. Şahsın çok seri bir şekilde rafları boşaltması dikkatlerden kaçmadı. Sonrasında içine doldurdukları çuvalları sırtlanan şahıslar markete girdikleri camdan çıkarak kaçtılar. Şüphelilerin sırtlarında çuvallarla sokakta koşarak olay yerinden uzaklaşmaları da güvenlik kameralarına yansıdı. “Yaklaşık 25-35 bin TL arasında sigaram çalındı” Marketin sahibi Hasan Ali Kızıltaş, yaşananları İhlas Haber Ajansı

muhabirine anlatarak şüphelilerin yakalanmasını istediğini söyledi.

Olayın ardından hemen şikayetçi olduğunu ve çalınan sigaraların ekonomik olarak kendisi için çok önemli olduğunu kaydeden Kızıltaş şunları söyledi: “Olay gecesi 23.00 civarında dükkanı kapatarak evime gittim. Sabah 06.00 civarında geldiğimde ise bir baktım sigara rafları bomboş. Hemen sonra polisi aradım ve onlarda geldi. Yaklaşık 25-35 bin TL arasında sigaram çalındı. 5 dakika da hemen hemen rafları boşaltıyorlar.” Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Erkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti YaşattıErkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti Yaşattı
Arnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 ÖlüArnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 Ölü
İstanbulda Fuhuş Operasyonuİstanbulda Fuhuş Operasyonu
Sevgilisini 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anneye MüebbetSevgilisini 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anneye Müebbet
Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı