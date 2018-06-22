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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Dakar Ulu Camisinin Türkiye sevdalısı gönüllü müezzini - DAKAR Haberi

Dakar Ulu Camisinin Türkiye sevdalısı gönüllü müezzini - DAKAR Haberi

- Dakar Ulu Camisinden detay görüntüler - Dakar 'daki Ulu Camisinin gönüllü müezzini Yusuf Muhammed Bah'ın ezan okuması - Ulu Camisinin gönüllü müezzini Yusuf Muhammed Bah ile röportajDAKAR (AA) - ALAATTİN DOĞRU - Senegal'in başkenti Dakar 'daki Ulu Camisinin gönüllü müezzini Yusuf Muhammed Bah, üniversite eğitimini Türkiye'de almak istediğini söyledi.

Dakar Ulu Camisinde 4 yıldır gönüllü müezzinlik yapan 21 yaşındaki Bah, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisiyle tanınıyor.AA muhabirine yaşam hikayesini anlatan Bah, Gambiya sınırındaki Koalack kentine bağlı bir köyde doğduğunu, küçüklüğünden beri dini ilimlere ilgisi olduğunu dile getirdi."Küçükken Koalack'ta okul ve medrese eğitimimi beraber götürüyordum ancak daha sonra maddi yetersizlik nedeniyle eğitimimi yarım bırakmak zorunda kaldım. Sadece medreseye devam ettim." diyen Bah, yaz tatillerinde başkente gelerek, kendini geliştirmek üzere hocalar bulduğunu, onların gözetiminde ilmi kitaplar okuduğunu ifade etti.
Liseden 2015'de mezun olmasının ardından Dakar Ulu Camisine geldiğini aktaran Bah, 4 yıldır ücretsiz ve gönüllü şekilde müezzinlik ve imamlık yaparak camiye yardımcı olduğunu söyledi.

Muhabir Başkent Irak 

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