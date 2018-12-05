Dakar'ın çevreci 'poşet adam'ı - DAKAR İzle

Dakar 'ın çevreci "poşet adam"ı - DAKAR - Senegalli aktivist Modou Fall'in Dakar Uluslararası Alışveriş Fuarı'nda üzerinde poşet ve plastik atıklarla gezmesi - Senegalli aktivist Modou Fall ile röportaj - Fuardaki ziyaretçilerden Samba Dioum ile röportaj - Fuardaki gençlerin Senegalli aktivist Modou Fall'in yanına gelmesiSenegalli aktivist Modou Fall, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla 12 yıldır başkent Dakar sokaklarında üzerinde poşet ve plastik atıklarla geziyor."Poşet adam" olarak tanınan Fall, 2006 yılından bu yana plastik atıkların zararlarını anlatmak ve insanların dikkatini buna çekmek için plastik poşetlerden giysisi ve pet bardaklardan şapkasıyla başkent sokaklarını adımlıyor.Boynunda "Plastik poşete hayır!" yazılı pankart da taşıyan Fall, Dakar Uluslararası Alışveriş Fuarı'nda açtığı stantta yeniden kullanılabilir çevre dostu çantalar sergiliyor ve satıyor.Çevre kirliliğiyle mücadele için 2006 yılında "Temiz Senegal Derneği"ni kuran 45 yaşındaki Modou Fall, mücadelesini AA muhabirine anlattı.Fall, "Yaklaşık 12 yıl önce tekstil ürünleri satıyordum. Dakar 'a gelen yabancılardan 'burası çok kirli' sözlerini duymak çok ağrıma gittiği için eyleme geçmeye karar verdim." dedi. Hükümetin 2016'da plastik poşet kullanımını yasaklayan bir yasa çıkardığını anlatan Fall, "Yasa var ancak toplum olarak buna pek uymuyoruz. Bir nebze de olsa bunun önüne geçmek istedim." şeklinde konuştu. - İslamiyet önce temizliği emrediyor."Afrika uyanmalı, yerel kaynaklarını korumalı ve çevreyi kirletmekten kaçınmalı." diyen Fall, Afrika ülkelerini plastik poşet kullanımını yasaklamaya ve çevrenin korunması konusunda çaba göstermeye çağırdı. Dakar lılar, çöplerle kaplı bir ağacı andıran Fall'ı gördükleri yerde durdurup konuşuyor, birlikte fotoğraf çekiliyor.Fuardaki ziyaretçilerden Samba Dioum da poşet adamı tanıdıklarını ve çabasını takdir ettiklerini söyledi.
"Modou, gönüllü olarak Dakar lılara çevre bilinci kazandırmaya çalışıyor. Onu sahilde, statta, sokakta, her yerde görebilirsiniz. Önceleri yol ortasında bir deli geziyor zannediyorduk. Ancak o mesajını iletmenin en güzel yolunu bulmuş." diyen Dioum, Fall sayesinde çok sayıda insanın geri dönüşümle üretilmiş çanta kullanmaya başladığını aktardı.Senegal Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığının da desteğiyle okullarda öğrencilere plastiğin zararları hakkında seminerler veren Fall, Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından üstün hizmeti nişanı ile de ödüllendirilmişti.