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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Dakar'da minik hafızlar Mevlid Kandili'ni hatimle idrak etti - DAKAR

Dakar'da minik hafızlar Mevlid Kandili'ni hatimle idrak etti - DAKAR

- Dakar 'daki İslam Enstitüsünden detaylar - İslam Enstitüsü'nin bahçesinde minik hafızların Kur'an - ı Kerim okuması - Minik hafızların tamamladıkları hatim sonrası dua etmesi - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın Senegal Genel Sekreteri Ahmet Sall ile röportajDAKAR (AA) - Senegal'in başkenti Dakar 'da, minik hafızlar Mevlid Kandili'ni Kuran'ı Kerim'i hatmederek dualarla kutladı. Dakar İslam Enstitüsü'nin bahçesinde cuma namazından sonra bir araya gelen yaklaşık 30 hafızlık öğrencisi, kurdukları halkada, Kur'an - ı Kerim'den Hz. Muhammed'den bahseden ayetler okudu.Minik hafızlar, daha sonra sabah tamamladıkları hatim için hocalarının yaptığı duaya ellerini semaya açarak eşlik etti. - "Bu faaliyetlere kadın çocuk yaşlı herkes iştiyakla katılıyor"Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın Senegal Genel Sekreteri Ahmet Sall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal'de Mevlid Kandilini dini bayramlardan biri olarak gördüklerini belirtti.
Mevlid Kandili'nden günler öncesinde halkın bir araya gelerek, Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifini salat ve selamlarla kutladığını söyleyen Sall, "Özellikle Touba ve Tivaouane kentleri olmak üzere birçok mekanda kutlamalar yapılıyor, gelen misafirler güzel yemeklerle ağırlanıyor. Elhamdülillah, bu faaliyetlere kadın çocuk yaşlı herkes iştiyakla katılıyor." diye konuştu.

Ayetler İslam Muhabir Cuma Namazı Başkent 

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