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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Dairelerine bakmak için inşaata gelen yaşlı adam asansör boşluğuna düşerek öldü Haberi

Dairelerine bakmak için inşaata gelen yaşlı adam asansör boşluğuna düşerek öldü Haberi

Olay yerinden genel görüntüler

Polis Asansör Boşluğu Gözyaşı Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Yakınlarının ağlaması
-Eşinin feryat etmesi
-Apartmanın görüntüsü
-112 Acil ve polis ekiplerinden genel görüntüler

( ADANA )- Asansör boşluğuna düşerek ölen yaşlı adamın ailesi gözyaşlarına boğuldu ADANA

- Adana’da dün geceden beri haber alınamayan Süleyman Uzmanoğlu (75), 11 katlı apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu. Olay yerine gelen yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Olay, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi’ndeki 11 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatı süren 11 katlı apartmanda 6 dairesi ve 1 iş yeri bulunan Süleyman Uzmanoğlu, inşaatı incelemeye geldi. Dün akşam eve gelmeyen ve haber alınamayan Uzmanoğlu’nun ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Bugün sabah saatlerinde ise apartmana gelen ailesi Uzmanoğlu’nun cansız bedenini asansör boşluğunda buldu. Olay yerine gelen 112 Acil ve polis ekipleri, Uzmanoğlu’nun yüksekten düşerek öldüğünü belirledi. 4 çocuk babası olan Uzmanoğlu’nun eşi Katibe Uzmanoğlu (70) apartmanın önünde gözyaşlarına boğuldu. Uzmanoğlu’nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
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