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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Daire fiyatına tespih

Daire fiyatına tespih

Masa üzerinde açılmış olan tesbih tezgahı

Çekim Tesbih 

-Tesbihler yakın çekim görüntü
-Abdurrahman Badıllı tesbihleri gösteriyor
-Abdurrahman Badıllı ile röportaj

( OSMANİYE -ÖZEL)- Eski Osmanlı kehribarından yapılan tesbihler 3 bin ile 120 bin TL arasında alıcı buluyor OSMANİYE

- Şanlıurfa’da 30 yıldan bu yana tespih ustası olan Abdurrahman Badıllı, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde açtığı tespih sergisinde Osmanlı kehribarından yapılan el işi tespihleri 3 bin TL ile 120 bin TL arasında alıcı buluyor. Şanlıurfa merkezde tespih atölyesi bulunan Abdurrahman Badıllı, babadan devraldığı mesleği 30 yıldan bu yana sürdürüyor. Badıllı ustanın tezgahından çıkan tespihler kullanılan malzeme ve el işçiliğine göre 100 TL’den başlıyor bir apartman dairesi fiyatına kadar çıkan tespihler meraklılarına sunuluyor. En iyi ve en pahalı tespihlerin Osmanlı kehribarından yapıldığını belirten ve bir daire fiyatına alıcı bulduğunu söyleyen Abdurrahman Badıllı “ 30 yıldan bu yana atölyelerimizde tespih üretiyoruz. Fosil damla kehribar,eski Osmanlı sıkma kehribar gibi malzemelerden tespih üretiyoruz. Bunlar bir daire fiyatına kadar alıcı buluyor. En iyi tespihler eski Osmanlı zamanından kalma ,yatak başlığı kapı tokmağı gibi ürünlerden olur.” Şeklinde konuştu.
Tespihlerin ve tespihlerde kullanılan malzemelerin veya taşların türüne göre sağlık açısından da faydalı olduğunu belirten Abdurrahman Badıllı “Örneğin damla kehribar özellikle çocukların diş çıkarma sürecinde sağlık açısından çok faydalı,yine damla kehribardan yapılan kolye yeni doğan ve sarılık olan çocukların boğazına asılır sağlık açısından faydası vardır. Örneğin Ametis taşından tespih burçlara göre yapılır ve vücut enerjisini toplar.Bu tespih yine kişiye özeldir” şeklinde konuştu.

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