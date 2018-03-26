Dağlı Kuylucu Mağarası'nda 2 gün kamp yaptılar - KASTAMONU
- Mağaraya iniş hazırlıkları - Kadın mağaracı Gülşah Yağcıoğlu - İstasyon değiştirme - Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'ın açıklamalarıDağlı Kuylucu Mağarası'nda 2 gün kamp yaptılar - Kastamonu 'daki Dağlı Kuylucu Mağarası'nda 23 kişi iki gün kamp yaptı - Kamp yapanlar arasında bulunan Yağcıoğlu: "Dağlı Kuylucu muhteşem görüntüsüyle biz mağaracılar tarafından hiç bıkmadan usanmadan defalarca gelinebilecek bir yer"KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 23 kişi Dağlı Kuylucu Mağarası'nda iki gün kamp yaptı. Kastamonu 'nun Şenpazar ilçesi Dağlı köyü sınırlarında bulunan Dağlı Kuylucu Mağarası'nda, Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu, Eskişehir Mağara Araştırma Derneği, Anadolu Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü, Mağara Araştırma Derneği ve Ankara Üniversitesi Mağara Araştırma Birimi'nden 7'si kadın 23 kişi iki gün kaldı.Soğuk havanın etkili olduğu bölgede tırmanış gerçekleştiren, çadır kuran sporcular, çevrede inceleme yaparak bol bol fotoğraf çekti.Kampa katılanlardan Gülşah Yağcıoğlu (28), AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü mağara fotoğraflarından etkilendiğini ve 8 yıldır mağaralarla ilgilendiğini belirtti. Mağaralarla ilgilenen birçok kadın sporcunun olduğunu anlatan Yağcıoğlu, "Dağlı Kuylucu muhteşem görüntüsüyle biz mağaracılar tarafından hiç bıkmadan usanmadan defalarca gelinebilecek bir yer. O görsel şöleni yaşamak için ziyaret ettiğimiz yerlerin başında geliyor." dedi. Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar ise Dağlı Kuylucu Mağarası'nın mağaracıların mutlaka görmesi gereken yerlerden biri olduğuna işaret etti.Çınar, 180 metre derinliğindeki mağaranın içinde çok fazla dik inişler ve şelaleler olduğunu, sporcuları zorlayan bir mağara olduğunu kaydetti.