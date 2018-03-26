Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dağlı Kuylucu Mağarası'nda 2 gün kamp yaptılar - KASTAMONU

Dağlı Kuylucu Mağarası'nda 2 gün kamp yaptılar - KASTAMONU

- Mağaraya iniş hazırlıkları - Kadın mağaracı Gülşah Yağcıoğlu - İstasyon değiştirme - Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'ın açıklamalarıDağlı Kuylucu Mağarası'nda 2 gün kamp yaptılar - Kastamonu 'daki Dağlı Kuylucu Mağarası'nda 23 kişi iki gün kamp yaptı - Kamp yapanlar arasında bulunan Yağcıoğlu: "Dağlı Kuylucu muhteşem görüntüsüyle biz mağaracılar tarafından hiç bıkmadan usanmadan defalarca gelinebilecek bir yer"KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 23 kişi Dağlı Kuylucu Mağarası'nda iki gün kamp yaptı. Kastamonu 'nun Şenpazar ilçesi Dağlı köyü sınırlarında bulunan Dağlı Kuylucu Mağarası'nda, Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu, Eskişehir Mağara Araştırma Derneği, Anadolu Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü, Mağara Araştırma Derneği ve Ankara Üniversitesi Mağara Araştırma Birimi'nden 7'si kadın 23 kişi iki gün kaldı.Soğuk havanın etkili olduğu bölgede tırmanış gerçekleştiren, çadır kuran sporcular, çevrede inceleme yaparak bol bol fotoğraf çekti.Kampa katılanlardan Gülşah Yağcıoğlu (28), AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü mağara fotoğraflarından etkilendiğini ve 8 yıldır mağaralarla ilgilendiğini belirtti.
Mağaralarla ilgilenen birçok kadın sporcunun olduğunu anlatan Yağcıoğlu, "Dağlı Kuylucu muhteşem görüntüsüyle biz mağaracılar tarafından hiç bıkmadan usanmadan defalarca gelinebilecek bir yer. O görsel şöleni yaşamak için ziyaret ettiğimiz yerlerin başında geliyor." dedi.
Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar ise Dağlı Kuylucu Mağarası'nın mağaracıların mutlaka görmesi gereken yerlerden biri olduğuna işaret etti.Çınar, 180 metre derinliğindeki mağaranın içinde çok fazla dik inişler ve şelaleler olduğunu, sporcuları zorlayan bir mağara olduğunu kaydetti.

Şelale Muhabir Kadın Sporcu 

İlgili Foto Galeriler
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı