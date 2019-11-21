Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dağların ve ağaçların arasına gizlenmiş bir saklı cennet “Kudavas Şelalesi” İzle

Dağların ve ağaçların arasına gizlenmiş bir saklı cennet “Kudavas Şelalesi” İzle

şelalenin görüntüsü

Yüzme Yürüyüş Yolu Cennet Şelale Saklı Cennet 

-Şelalenin havadan görüntüsü
-Vatandaşlarla rop

( TRABZON - ÖZEL)- Trabzon'un saklı cenneti- Eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakan “Kudavas Şelalesi” turizme kazandırılmayı bekliyor TRABZON

- Karadeniz’in saklı cennetleri arasında gösterilen” Kudavas Şelalesi” ilgi bekliyor. Trabzon’un Tonya ilçesi sınırları içinde yer alan Kumyatak-Kudavas Şelalesi, eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakırken turizme kazandırılmayı bekliyor. Yörenin havadan çekilen görüntülerde eşsiz doğa güzellikleri gözler önüne serilirken şelale özellikle son zamanlarda vatandaşların uğrak yeri oldu. Sonbaharda eşsiz görüntüsüyle özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline gelen Kudavas Şelalesi'nin pek tanınmadığından yakınan yöre sakinleri şelalenin turizm kapsamında değerlendirildiğinde ekonomik girdi sağlayacağını belirtti.
Özellikle son zamanlarda buraya gelen ziyaretçi sayısında önceki dönemlere göre artış olduğunu belirten yöre sakinlerinden Osman Öztürk, “Yaz mevsiminde mahalleli olarak burada yüzüyoruz. Son dönemlerde buraya gelenlerin sayısında artış olduğunu gözlüyoruz. Özellikle son bir yıldır ziyaretçi sayısı arttı diyebiliriz. Genellikle hafta sonları geliyorlar. Yöre sakini olarak buranın turizme kazandırılmasından yanayız. Tek sıkıntısı yol. Araçla tam olarak yanına gidilemediği biraz yürümeniz gerekir” dedi.
Yöre sakinlerinden Ahmet Öztürk ise, “Buranın ismi Kudavas. İsmi çok eskilerden kaldı. Buraya genelde yazın yüzmek için geliyoruz. Şelalemiz pek tanınmıyor. Kenarlarına yürüyüş yolu yapılsa gelen olur daha çok tanınır diye düşünüyorum. Turizm kapsamında değerlendirilse daha çok tanınır daha çok kişi gelir” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı