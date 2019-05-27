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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dağlardan topladıkları karları ilçede sattılar

Dağlardan topladıkları karları ilçede sattılar

karlı dağlar

-röportajlar
-kar toplama
-araçlara kar atma

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde vatandaşlar, yüksek kesimlerden hem pancar hem de kar topladı. Köylüler, sıcaklıkların yükselmeye başladığı bu günlerde, topladıkları karları ilçeye getirip satarak geçim kaynağı oluşturdu. Şırnak’ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde termometreler 35 dereceyi gösterince vatandaşlar hem serinlemek için hemde şifa bulmak için karlı dağlara akın etti. Şırnak’a bağlı Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine akın eden vatandaşlar dağlarda pancar ve kar topladı. 2 bin rakımlı Suvara Meşa Geçidi'nde kar kuyruğuna giren vatandaşlar, küreklerle pikaplarını karla doldurup Cizre, İdil, Silopi gibi ilçelerde poşetlere koyup satarak geçimini sağlıyor. Cizre’den 70 kilometre yol gelen bir vatandaş sıra bekledikten sonra aracına kar doldurup satmaya başladı.
Ali Ayar adındaki vatandaş, "Bu karı Cizre’ye götüreceğim. Orası çok sıcak, torbasının 5 liradan satıyorum ne alırsam kardır, zaten bedava alıyorum. Çok lezzetli oluyor özellikle iftardan sonra çok güzel oluyor. Pekmezle yiyorlar" dedi.
Teter Akdağ adında bir vatandaş ise Silopi'ye akrabalarının yanına gideceğini, eli boş gitmek istemediği için de kar aldığını söyledi.


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