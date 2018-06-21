'Dağlarda inlerini başlarına geçiriyoruz' - SAMSUN Haberi
"Dağlarda inlerini başlarına geçiriyoruz" - SAMSUN
:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın açıklamaları"Dağlarda inlerini başlarına geçiriyoruz" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Terör örgütleriyle her ne olursa olsun, her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle ilgili iki şey yapıyoruz. Birincisi dağlarda inlerini başlarına geçiriyoruz, ikincisi uzantıları ile hukukun önünde mücadele ediyoruz"SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Terör örgütleriyle her ne olursa olsun, her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle ilgili iki şey yapıyoruz. Birincisi dağlarda inlerini başlarına geçiriyoruz, ikincisi uzantıları ile hukukun önünde mücadele ediyoruz." dedi. Karaaslan, Büyükşehir Belediyesi Tomruk Kafe'de düzenlediği basın toplantısında, Samsun 'daki basın mensupları ile bir araya geldi.Hükümetin terörle mücadeleyi kararlı şekilde sürdüreceğine işaret eden Karaaslan, Kandil'e harekat başlattıklarını hatırlattı.Türkiye'nin artık mega projeleri terörle mücadele ile aynı zaman diliminde yapabilme kabiliyetini kavuştuğunu vurgulayan Karaaslan, "Bu, büyük bir öz güven ve güçle oluyor. Türkiye'nin belli dönemleri var, gücünü terörle mücadeleye harcamış. Belli dönemleri var, kalkınmaya yönelik çalışmış. Belli dönemlerde maalesef hep seçimlerle gündemi yaşamış ve günlerini tüketmiş ama biz şu an hepsini bir arada yapabiliyoruz, hamdolsun. Hepsini de başarı ile yürütüyoruz." ifadesini kullandı.Türkiye'nin sınırları dışındaki terörle mücadelesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, terörle mücadelenin önemli bölümünün yerli ve milli savunma sistemleri ile gerçekleştirildiğini bildirdi.Yeni Türkiye'yi geçmişle ayıran en önemli özelliğin yerli savunma sistemlerinin yoğun şekilde kullanılması olduğuna dikkati çeken Karaaslan, şöyle devam etti:"Terör örgütleriyle her ne olursa olsun, her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle ilgili iki şey yapıyoruz. Birincisi dağlarda inlerini başlarına geçiriyoruz, ikincisi uzantıları ile hukukun önünde mücadele ediyoruz. Bu ikisi de çok önemli ve birbiri ile eş zamanlı yürütülmesi gereken mücadeledir. Zamanında teröre sırtını dayayan, terörle işbirliği yapanlar bugün bize, 'Afrin'de ne işiniz var?' diye soruyor. 4 bin 300 teröristi orada etkisiz hale getirdik. 'Orada bu teröristlerin ne işi var?' diye kendilerinden sormalarını bekliyorum. Ayrıca binlerce tır mühimmatın neden bizim sınırımızın yanı başına yığıldığını da sormalarını bekliyorum. Eğer bu soruları sormuyorlarsa Türkiye'de neden siyaset yaptıklarını kendilerine sormalarını bekliyorum."Karaaslan, AK Parti'nin her konuda olduğu gibi terörle mücadelede de büyük samimiyet içinde olduğunu belirterek, "Terör nereden beslenirse beslensin, hangi inançla olursa olsun, ki terörün asla dini olmaz, gerek sınırlarımızın içinde gerek ötesinde gerekse farklı coğrafyalarda terörle mücadelemiz sürecektir." dedi.