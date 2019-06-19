Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dağın yamacına çarpan traktör takla atıp devrildi: 2 ölü İzle

Dağın yamacına çarpan traktör takla atıp devrildi: 2 ölü İzle

-jandarma kamerası-

Hastane Jandarma Cenaze Kuyular Direksiyon 

-Kaza yerinden detaylar
-traktörden görüntü
-detaylar

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta dağın yamacına çarparak takla atıp devrilen traktörün sürücüsü ile yanında bulunan eşi hayatını kaybetti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyeti kaybolunca dağın yamacına çarparak takla atıp devrilen traktörün sürücüsü ile yanında bulunan eşi hayatını kaybetti. Kaza, sabahın erken saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular-Kılağlı yolu 3. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Fidan (69) yönetimindeki 46 DL 959 plakalı traktör, Yedikuyular’dan Kılağlı istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun sağ tarafında bulunan dağın yamacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör takla atıp devrildi. Kazada traktörün sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Ayşe Fidan (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı