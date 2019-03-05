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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Dağı delen tünelde deneme patlamaları başladı, yol hasreti bitiyor

Dağı delen tünelde deneme patlamaları başladı, yol hasreti bitiyor

Osman mesten röp

Tünel İnşaatı 

-tünelden detay
-Osman mestenin tüneli incelemesi
-patlama denemesi
-drone arşiv görüntüler

( BURSA ) -- Bursa'yı dağ ilçelerine başlayan tünelde deneme patlamaları başladı, barajın titreşim ölçümleri yapılacak BURSA

- Bursa'nın dağ ilçelerine ulaşım için Doğancı Barajı yakınlarında ihale süreci tamamlanan 2 kilometrelik tünelin çalışmaları hızla devam ediyor. Tünel açımı için özel patlayıcı ile gerçekleştirilen deneme patlatmasında, Doğancı Barajı'nın etkilenip etkilenmeyeceği test edildi. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, "Tünelin patlatma çalışmalarının bugün ilk kez denemesini gerçekleştiriyoruz." dedi.
Uludağ'ın eteklerinde Doğancı Barajı'nın yanında inşa edilecek ve Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ilçelerine ulaşımı kolaylaştıracak olan tünelde çalışmalar devam ediyor. Tünelin açılması için gerçekleştirilen deneme patlatmaları için 4 delik açıldı. Bu deneme patlatmalar sonucu, Doğancı Barajı'nda titreşim ölçümleri yapılarak, herhangi bir şekilde etkileyip etkilemediği test edildi. Projeye göre Orhaneli yolunun 12. Kilometresinde yer alan tüneli patlatabilmek için piroteknik kaya kırıcı getirilirken çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, “ Dağ bölgemizin en önemli sorunu olan yol sorunu çözecek olan tünel inşaatı başlamıştı. Bir kaç haftadır ana kaya kütlesinin patlatılmasıyla ilgili çalışmalar başlatılmıştı. Alt yapı çalışmaları, teknik inceleme raporlarının alınmasının ardından şuanda patlatma aşamasındayız. Bu tünel ile birlikte dağ bölgemizin yol sorunu kalmayacak. Burası bittikten sonra da proje ihalesi yapılmakta olan ve bu tünel bittikten sonra yapım aşamasına geçilecek olan 3 tünel ve 2 viyadük çalışmamız var. Tünel ile ilgili bilgi aktaran Mesten, " Tünelin patlatma çalışmalarının bugün ilk kez denemesini gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir sürprizle karşılaşmadığımız takdirde asıl patlatma işlemi 10-15 gün sonra yapılacaktır. Giriş ve çıkıştan olmak üzere günde 8 metre açılarak ilerleyeceğiz” dedi.
(FÇ-İHS)
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