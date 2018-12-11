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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Dağdan yuvarlanan kaya parçaları eve düştü - HATAY

Dağdan yuvarlanan kaya parçaları eve düştü - HATAY

- Dağdan yuvarlanan kaya parçaları eve düştü - Kaya parçalarından detay - Evin içinden detay - Aileden detay - Evde yaşayan anne Gülcan Kabacıklı'nın konuşması - Evin dışından detay Hatay 'da dağdan yuvarlanan kaya parçaları eve düştü - Antakya ilçesinde yağış sonrası dağdan yuvarlanan kaya parçaları bir evin odasını kullanılamaz hale getirdiHATAY (AA) - Hatay ’ın merkez Antakya ilçesinde yağış sonrası dağdan kopan kaya parçalarının isabet ettiği evde hasar oluştu.Şiddetli yağışın son 3 gündür etkili olduğu Hatay 'da, dağdan yuvarlanan kaya parçaları Küçükdalyan Mahallesi'ndeki tek katlı bir eve düştü.İstinat duvarını yıkarak yatak odalarına düşen kaya parçaları nedeniyle evin bir bölümü ve bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.Taşların girdiği odada uyuyan aile panik yaşarken, olayda yaralanan olmadı.Evde yaşayan Gülcan Kabacıklı, olayın saat 04.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Önce bomba patladığını düşündüklerini dile getiren Kabacıklı, daha sonra kaya parçalarını fark ettiğini belirtti.
Üç çocuğuyla kayaların düştüğü odada yattıklarını ifade eden Kabacıklı, şunları kaydetti:"Beni ve çocuklarımı Allah korudu. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Yetkilileri aradık ama kimse gelip ne haldesiniz diye sormadı. Çok üzgünüz. Şu an çok mağduruz. Bize yardımcı olsunlar, üç çocuğumuzla beraber bu evde yaşamak zorundayız."

Dalyan 

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