Dağdan kopan kaya parçaları eve düştü, anne ve çocukları ölümden döndü

-Odunluğa düşen parça

-Kabacıklı röportaj

-Parçaların kırılması (Amatör kamera)

-Kırılan duvarın onarılması



( HATAY )- Hatay’daki olay sırasında evde bulunan anne ve çocukları şans eseri yara almadan kurtuldu HATAY



- Hatay’da sağanak yağış sırasında dağdan kopan kaya parçaları bir eve düştü. Olay sırasında evde olan anne ve çocukları şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay, merkez ilçe Antakya’nın Küçükdalyan Mahallesinde meydana geldi. Şiddetli yağışların etkili olduğu kentte, dağdan yuvarlanan kaya parçaları Küçükdalyan Mahallesi'ndeki tek katlı bir eve ve hemen yakınında bulunan bir odunluğa düştü. Duvarını yıkarak yatak odalarına düşen kaya parçaları nedeniyle evin bir bölümü ve bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi. Çocuklarıyla beraber yatarken bomba gibi bir sesle uyandıklarını söyleyen Gülcan Kabacıklı, “Biz yatarken çocuklarla yatak odasında, büyük bir felaket yaşadık. Dağdan gelen yüksek bir taş, çocuklarımızın üzerine düşebilirdi. Allah’tan çok şükür çocuklarıma bir şey olmadı, binlerce şükür rabbime, verilmiş sadakamız var. Yani yatarken bu olay yaşandı. Yani inanın bana Allah kimseye yaşatmasın böyle bir olayı, çok zor bir olay. Allah kimsenin başına getirmesin. Yani düşünün 3 çocukla bir yataktasınız ve sabah 04.30 sabahı yüksek bir sesle, bomba gibi hani yerler sallanıyor, bilmiyorsunuz ne olduğunu, o anı Allah kimseye yaşatmasın. Hala onun etkisindeyim, hala şoktayım” dedi.

(MBY-

