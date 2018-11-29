Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dağdan akan sular mesire alanını su altında bıraktı

Dağdan akan sular mesire alanını su altında bıraktı

Gürleviğin çıktığı yer detay

Irak 

-Genel görüntü
-Suyun akışı
-Kuğulu Park
-Fotoğraf çektirenler
-Vatandaşların konuşması

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Seydişehir ilçesinde Toros Dağlarının eteğinde bulunan Kuğulu Mesire Alanı, yağışların ardından dağdan çıkarak akan suların altında kaldı. Seydişehir’de, Kuğulu Mesire Alanının dağdan gelen suların altına kalması olayı, yağışların çok olmasına göre yılda birkaç defa yaşanabiliyor. Mesire alanının üst kısımlarında Toros Dağlarında çeşitli sebeplerle oluşan boşlukların yağışların ardından suyla dolması ve bunun oluşturduğu basınçla Gürlevik diye adlandırılan mevkiden patlamasıyla sular akmaya başlıyor. İlçede iki gündür devam eden yağmur yağışı sonrası da Gürlevik mevkisinden çıkan sular Kuğulu Mesire Alanını sular altında bıraktı. Her mevsim ayrı güzelliği içerisinde barındıran Kuğulu Parkın bu halini görmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları da Kuğulu Parka gelerek fotoğraf makineleri ve cep telefonları ile fotoğraf çekiyor.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı