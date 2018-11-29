Dağdan akan sular mesire alanını su altında bıraktı

-Genel görüntü

-Suyun akışı

-Kuğulu Park

-Fotoğraf çektirenler

-Vatandaşların konuşması



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Seydişehir ilçesinde Toros Dağlarının eteğinde bulunan Kuğulu Mesire Alanı, yağışların ardından dağdan çıkarak akan suların altında kaldı. Seydişehir’de, Kuğulu Mesire Alanının dağdan gelen suların altına kalması olayı, yağışların çok olmasına göre yılda birkaç defa yaşanabiliyor. Mesire alanının üst kısımlarında Toros Dağlarında çeşitli sebeplerle oluşan boşlukların yağışların ardından suyla dolması ve bunun oluşturduğu basınçla Gürlevik diye adlandırılan mevkiden patlamasıyla sular akmaya başlıyor. İlçede iki gündür devam eden yağmur yağışı sonrası da Gürlevik mevkisinden çıkan sular Kuğulu Mesire Alanını sular altında bıraktı. Her mevsim ayrı güzelliği içerisinde barındıran Kuğulu Parkın bu halini görmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları da Kuğulu Parka gelerek fotoğraf makineleri ve cep telefonları ile fotoğraf çekiyor.

