Dağda mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı Haberi

-Ekiplerin olay yerine ulaşması

-Olay yerinde yapılan ilk müdahale

-Mahsur kalan vatandaşın ayağın sarılması



( OSMANİYE )- Düldül Dağı'na yaptığı doğa yürüyüşü sırasında ayağı burkularak mahsur kalan kişiyi UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı OSMANİYE



- Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Düldül Dağı zirvesine gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü sırasında ayağı burkularak mahsur kalan kişiyi, UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı. Ali Kubilay Enni, fotoğraf çekmek ve tırmanış yapmak üzere Düldül Dağı'nda yürüyüşe çıktı. Zirveye vardığında ayağı burkulan Ali Kubilay Enni, AFAD ekiplerini arayarak yardım istedi. Vakit geçirmeden yola çıkan UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ve Osmaniye AFAD ekibi, Düldül Dağı’nda Enni’nin bulunduğu mevkiye 2 saatlik tırmanış sonrasında ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı zor koşullarda 2 saatlik yürüme mesafesinden indiren ekipler, Enni'yi ambulans ekiplerine teslim etti. Hastanede tedavisi yapılan Ali Kubilay Enni, UMKE Ekip Sorumlusu Mehmet Ali Bolat, UMKE personeli Ferhat Atsız ve AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Mehmet Yergin'e teşekkür etti.

