Dağda mahsur kalan kadın kurtarıldı



- Muğla'nın Fethiye ilçesinde karnındaki fıtık ağrı nedeniyle dağda mahsur kalan çoban kadın kurtarılıp hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Dip mevkisinde ormanlık alanında eşiyle keçi otlatan Havana Keskin (46) karnındaki fıtık ağrı nedeniyle hareketsiz kaldı. Keskin'in eşi, karısını kendi imkânlarıyla bir süre taşımaya çalıştı. Keski'nin eşi daha faza taşıyamayınca 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri ve bölgede bulunan vatandaşlarında yardımıyla Keskin yaklaşık 2 saatte sedyeyle taşımanın ardından ambulansa ulaştırıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kesik ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

