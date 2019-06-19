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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dağda mahsur kalan çobanı AFAD ekipleri kurtardı - KONYA

Dağda mahsur kalan çobanı AFAD ekipleri kurtardı - KONYA

- Selde mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasından detay - Koyunların kurtarılmasından detay - Konya 'da sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle bölgedeki 97 küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildiKONYA (AA) - Konya 'da, sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle dağda mahsur kalan çoban AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Çomaklar Mahallesi'nde etkili olan sağanak ve sonrasında oluşan sel nedeniyle çoban Mustafa S, 17 küçükbaş hayvanla birlikte dağlık alanda mahsur kaldı.İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Mustafa S'yi kurtardı. Küçükbaş hayvanların ise telef olduğu belirlendi.Öte yandan, sel nedeniyle mahalledeki bir ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.Yıkılma tehlikesi bulunan evdeki engelli 2 kişi ile rahatsızlığı bulunan 2 kişi, ekiplerce güvenli yerlere tahliye edildi.Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mahsur Kaldı Bild Hasar Tespit Hayvan 

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