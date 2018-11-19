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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dağda mahsur kalan aile kurtarıldı - KONYA İzle

Dağda mahsur kalan aile kurtarıldı - KONYA İzle

- AFAD kamerasından aracın bulunması - Ailenin görüntüleri - Kurtarılan baba Şahinullah Akan'ın açıklamaları KONYA (AA) - Konya 'da, dağda mahsur kalan aile, Konya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, gezintiye çıkan 3 kişilik bir ailenin aracının çukura düşmesi sonucu mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen Konya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.Loras Dağı'nda mahsur kaldığı belirtilen aileyi kurtarmak için seferber olan ekipler, önce kayıp ailenin yerini belirledi. Ardından mahsur kalan aileyi kurtardı. Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahsur Kaldı Gezin Kamera Harekete Geç Şili 

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