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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Dağda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı İzle

Dağda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı İzle

Ekipler dağa giderken

Mahsur Kaldı Kayalı Keçi Hayvan 

-Çalışma yaparken
-Hayvanlar kurtarılırken
-Detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’nin Altunhisar ilçesinde 6 gündür dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı. Çömlekçi Köyü yaylasında İlhan Eliaçık, hayvanlarını otlatmak için yaylaya götürdü. Keçilerin bir kısmı çıktığı kayalıklardan 6 gündür inmeyince hayvan sahibi yardım istedi. Kayalıklarda 4 keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri yaptıkları 3 saatlik çalışma sonucu keçiler kurtarıldı. 4 keçi, sahibine teslim edildi.
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