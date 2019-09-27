Dağda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı

-Çalışma yaparken -Hayvanlar kurtarılırken -Detaylar
( NİĞDE ) NİĞDE
- Niğde’nin Altunhisar ilçesinde 6 gündür dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı. Çömlekçi Köyü yaylasında İlhan Eliaçık, hayvanlarını otlatmak için yaylaya götürdü. Keçilerin bir kısmı çıktığı kayalıklardan 6 gündür inmeyince hayvan sahibi yardım istedi. Kayalıklarda 4 keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri yaptıkları 3 saatlik çalışma sonucu keçiler kurtarıldı. 4 keçi, sahibine teslim edildi.
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