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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Dağcıların kaybolduğu günkü hava durumunu anlattı Haberi

Dağcıların kaybolduğu günkü hava durumunu anlattı Haberi

röportaj

Güzergah Amatör Dağcı Hava Durumu Cep Telefonu Kestirme Yol 

-arşiv görüntüler

( BURSA -EK) BURSA

- Bursa Uludağ'da kaybolan amatör dağcıları arama çalışmaları yedinci gününde devam ederken, iki arkadaşın kayboldukları saatlerde başka dağcılar tarafından çekilen görüntüler hava durumunun vahametini gözler önüne serdi.Bursalı 3 profesyonel dağcı, 1 Aralık Pazar günü saat 07.00'de Oteller 2. bölgeye gelerek, Madenler mevkiinden Büyük Zirve’ye çıkmak istedi. 2543 metre yüksekliğindeki Büyük Zirve’ye çıkmak için en kestirme yolu kullanmak isteyen dağcılar, aniden bastıran tipiyle birlikte yürüyüş güzergahlarını daha yakın olan Küçük Zirve’ye çevirdi. Saat 10.30 sularında Küçük Zirve’de bulunan dağcı kulübesine sığınan dağcılar güvenlik sebebiyle Oteller bölgesine geri dönerken, göz gözü görmediği yaklaşık 2500 rakımlı tepede o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 2 dağcının kaybolduğu gün Uludağ’da çekilen görüntüler hava durumunun vahametini de gözler önüne serdi.
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