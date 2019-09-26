Dağcılar, Van Gölü için tırmandı

-Dağcıların tırmanışa başlamaları

-Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez açıklaması

-Tırmanıştan detaylar



( VAN -ÖZEL) VAN



- Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, “Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın” bilinciyle 5 il 25 zirve etkinliği kapsamında 17’nci tırmanışlarını Atatürk (Kerkok) Dağı'na yaptı. Vadi Doğa Spor Kulübü olarak keşfetmeye, yeni yerlere gitmeye Van Gölü havasındaki dağları, ovaları, dereleri, yaylaları tanıtmaya devam etmeye devam ediyor. “Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın” bilinciyle 5 il 25 zirve ile ‘4 il 14 zirve’ etkinli kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içerisinde olan Atatürk (Kerkok) Dağına tırmandılar. Konu ile ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Bizim 2 projemiz var. ‘5 il 25 zirve’ kapsamında yer alan Van Gölü kirlenmesin, Van Gölü’nü kirletme, Van Gölü ölüyor, böylesi kapsamında bu 17’inci dağımız. 17’inci dağımızda Atatürk Dağı. Neden ismi Atatürk dağı? Gün batımında Atatürk’ün silueti çıkıyor. Normalde adı Kerkok Dağı’dır. Dağın yürüyüş ve tırmanış rotalarını GPRS ile koordinatlarını çıkaracağız. Dağımızı tanıtmaya çalışacağız. İkinci projemiz ‘4 il 14 zirve’ Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile yürüttüğümüz bir proje. Bu 14’üncü ve son dağımız. Bu dağın GPRS rotalarını çıkararak yine DAKA’ya teslim edeceğiz. Güzel bir proje. Van Gölü havzasında 4 ile 14 zirvesini hem Türkiye Dağcılık Federasyonu’na, hem dağcılara, doğaseverlere kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Güzel bir tırmanış olacak. Şuan Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarındayız. Birazdan dağa tırmanışımızı gerçekleştireceğiz. Keşfetmeye, gezmeye ve tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.



