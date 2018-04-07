Dağcılar Türk Bayrağı'nı zirveye dikti İzle

-Tırmanıştan detaylar

-Tırmanış esnasında dağcılardan kısa açıklamalar

-Türk Kahvesi yapımı



( KAHRAMANMARAŞ )- Demirkazık zirvesinde Türk Bayrağı’nı yeniden dalgalandıran dağcılar, başarılarını 3 bin 756 metrede Türk kahvesi içerek kutladılar KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraşlı bir grup dağcı, 3 bin 756 metre yüksekliğindeki Demirkazık zirvesinde Türk Bayrağı'nı yeniden dalgalandırdı. Zirvede bulunan Türk Bayrağı'nı yerinden çıkaran kişi veya kişilere fırsat vermeyeceklerini kaydeden dağcılar, 8 saatte çıktıkları zirveyi Türk kahvesi içerek kutladılar. Niğde - Adana illeri arasında bulunan Aladağlar’ın en yüksek bölgesi olan Demirkazık zirvesinde yer alan Türk Bayrağı yerinde göremeyen dağcılar, harekete geçti. 9 kişilik ekiple 8 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar Türk Bayrağını tekrar yerine yerleştirdi. Yapılan tırmanış hakkında değerlendirmede bulunan Kahramanmaraş Dağcılık Kulübü Başkanı Said Kılıçsallayan, "9 kişilik ekibimizle rekor bir sürede bu ekiple gerçekten güzel bir tırmanış yaptık. Tüm ekibin zirvesini kutluyoruz. Özellikle bu tırmanışta bize liderlik yapan Tarık ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Lütfen kimse hainlik yapmasın. Buradaki bayrak direğini atanlara da çok kötü laflar söylemek istiyorum. Ne kadar sindiremeseniz de biz o şerefle şanlı bayrağımızı daha yükseklerde dalgalandıracağız. Siz de hiç emellerinize ulaşamayacaksınız" dedi.

Dağcılar daha sonra Türk kahvesi içerek başarılarını kutladı. (OZR-NPR-

