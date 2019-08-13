Dağcılar termal şelalenin keyfini böyle çıkardı Haberi

-OLUŞAN ŞELALELERİ VE YÜKSEKLİKLERİ TIRMANMALARI

-TERMAL SUYUN KAYNAĞINA ULAŞMALARI VE KEYFİNİ ÇIKARMALARI

-OLUŞAN HAVUZLARA ATLAMALARI VE SUYUN ALTINDAN DETAYLAR

-DAĞCI İSMET ŞENTÜRK İLE RÖP.



( BURSA ) BURSA



- Bursalı dağcılar, irili-ufaklı şelalelerin yer aldığı Koyunlu Kanyonu’ndaki termal suyun keyfini doyasıya çıkardı. Koyunlu Kanyonu, birçok mağara, termal su ve ilginç kaya oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Birinden ilginç ufak ve büyük çaplı şelaleler görenleri hayrete düşürürken, dağcılar ise termal suyun keyfini çıkarmayı ihmal etmiyor. Berraklığı ve oluşturduğu havuzlarla kanyonda ilerleyenlere unutulmaz anlar yaşatan kanyonun 300 metre uzunluğuna olduğunu belirten dağcı İsmet Şentürk, "Yaptığımız geçişler ve tırmanışlarda kanyonun farklı güzelliklerinin olduğunu ortaya çıkardık. Kanyonun en önemli özelliği, termal sulu olmasıdır. Yıllardır doğa sporları yapan biri olarak böyle bir kanyon görmedim. Minerallerden dolayı suyun rengi ve oluşturduğu havuzlar insanı büyülüyor. Bu havuz ve şelalelerin içerisinde yüzmek anlatılamaz bir duygu. Bunun gibi kanyonların korunması lazım. Bizden sonraki kuşakların yaşamasına da imkan sağlamalıyız" dedi.

Termal suyun çıktığı kayanın altına giren dağcılar, yaşadıkları anların keyfini çıkardı. Kaynağa kadar tırmanan dağcılar, dönüşlerinde ise 33 derecelik suda çocuklar gibi eğlendi.

