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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Dağcılar, kayalıklarda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı - KAYSERİ

Dağcılar, kayalıklarda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı - KAYSERİ

- Dağcıların ip inişi için hazırlıkları - Dağcıların indiği kayalıklar - Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği üyelerinin Atatürk Posteri ve Türk Bayrağı ile kayalıklardan inişi - Kayalıklardaki Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin havdan görüntüleri - Dernek Başkanı Mehmet Eskitaş ile röportaj - Dernek yöneticisi Deniz Temel ile röportaj Kayseri 'de dağcılar, kayalıklarda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla 80 metrelik kayalıklardan ip inişi yapıp bayrak ve Atatürk posteri açtı.Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Hisarcık Kırlangıç Vadisi'ndeki 80 metre yüksekliğe çıkıp burada blok kayalardan ip inişi yaptı. Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan sporcular, Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yılında andı.Dernek Başkanı Mehmet Eskitaş, AA muhabirine, Atatürk'ün anısına anlamlı bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi.

Yaklaşık 80 metre yükseklikten Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtıklarını belirten Eskitaş, şunları kaydetti:"Atatürk'ü Anma Günü'nde, derneğimizin kayadan iniş eğitimlerine başlamış bulunuyoruz. Dernek üyelerimiz burada yaklaşık 80 metre yükseklikteki kayadan Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle iniş yaptı. Hem Atatürk hem ilkeleri hem de Atatürk'ün spora vermiş olduğu öneme dikkat çekmek amacıyla buradayız. Ulu Önder her zaman ve her konuda olduğu gibi sporun da önünü açtı. O nedenle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde böyle bir etkinlik düzenledik." - "Gurur duyuyoruz"Dernek yöneticisi Deniz Temel de böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek, "Bugün 10 Kasım. Atamızı 81. ölüm yılında anmak amacıyla Hisarcık Kırlangıç Vadisi'nde blok kayadan ip inişi yaparak Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtık. Gurur duyuyoruz." dedi.
Dernek üyesi Mustafa Kılıçaslan da böyle bir organizasyonda yer almaktan onur duyduğunu söyledi.

Kayalı Muhabir 

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