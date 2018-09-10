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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dağcılar Kaçkarlar'da kara yakalandı

Dağcılar Kaçkarlar'da kara yakalandı

dağcıların çektiği görüntüler

( RİZE ) RİZE

Akalan Çaylı Kar Yağışı 


- Kaçkarlar'ın 3 bin 711 rakımlı Verçenik Yaylası'nın zirvesine tırmanan dağcılar dönüşte kar yağışına yakalandı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesinin ardından Rize-Artvin ve Erzurum il sınırları içerisinde bulunan Kaçkar Dağları'na kar yağdı. Bu sırada Kaçkar Dağları'nda bulunan 3 bin 711 rakımlı Verçenik Zirvesine tırmanmak için Verçenik Yaylasına gelen dağcılar Alper Kaplan, Osman Aslan ve Turgay Kuruçaylıoğlu zirveye tırmanışını gerçekleştirdi. Dönüşte kara yakalanan grup zor anlar yaşadı. Rotanın en kritik bölümü olan baca inişi ve yan geçişte emniyet noktaları kurarak ip ile güvenli bir şekilde inmek zorunda kalan grup Verçenik Yaylasına karlar eşliğinde geri döndü.
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