Dağardı İlkokulu'na Kütüphane

-SİMAV KAYMAKAMI TÜRKER ÇAĞATAY HALİM'İN AÇILIŞ KONUŞMASI

-DAĞARDI Z KÜTÜPHANE AÇILIŞI

-MERHUM YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ'NÜN EŞİ SABİHA ARASAN İLE RÖPORTAJ

-4'ÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİSİ GÜLER ESEN İLE RÖPORTAJ

-DAĞARDI ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ SEMA KARABODUR İLE RÖPORTAJ

-DAĞARDI İLKOKULU DIŞ GÖRÜNTÜLERİ



( KÜTAHYA )- Simav’ın Dağardı İlkokulu'nda kurulan kütüphanenin açılışı Kaymakam Türker Çağatay Halim tarafından gerçekleştirildi KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesine 47 kilometre uzaklıkta bulunan Dağardı İlkokulu'na, merhum Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ünal Arasan’ın adının verildiği, zenginleştirilmiş kütüphane kuruldu. Kütüphanenin açılışına Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Resul Çatal ve Mehmet Yavuz, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Özel İdare Müdürü Recep Yalçın, merhum Ünal Arasan’ın eşi Sabiha Arasan, muhtarlar, Okul Müdürü Şakir Gök, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilerin kitapla buluşmalarını sağlamak, daha konforlu bir ortamda kitap okumalarını ve bilgiye erişimlerini sağlamak amacıyla, Devlet-Millet işbirliği ile kurulan Dağardı z kütüphanesinde bin 150 kitap ve 4 bilgisayar bulunuyor. Kütüphane açılışında bir konuşma yapan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “ Bu gün burada ilk ve ortaokulun kütüphane açılışı için bir araya geldik. Bu okulumuzun, Simav’ın diğer okullarına göre önemli bir farkı var. Dursunbey ilçesinin mahalleleri dahil, 29 köy ve mahalleden, çok geniş bir alandan 220 öğrenci burada eğitim görüyor. Karne töreninde de biz bu okuldaydık. O günden bu güne okulun daha da güzelleştiğini, geliştiğini gördük, sınıfların daha modern hale getirildiğini gördük. Bu durum bizleri memnun etti. Kütüphaneye adını verdiğimiz merhum yazı işleri müdürümüz Ünal Arasan, çok erken denilebilecek bir yaşta görevde iken hayatını kaybetti. Öğrenciyle kitabın, insanla ilimin irfanın buluştuğu yer olan bir kütüphane yaparak, onun hatırasını yaşatabiliriz diye düşündük. Devlet-Millet işbirliği ile yapıldı. Simav Kaymakamlığı’nın verdiği desteğe, okul idaresi, yöneticiler, öğretmenler, muhtarlar ve okul aile birliği üyeleri ile değerli veliler katıldı” şeklinde konuştu.

Kütüphaneye adı verilen merhum Ünal Arasan’ın eşi Sabiha Arasan, bulunduğu ortamdan dolayı başta Kaymakam Türker Çağatay Halim ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Arasan “ Açılan kütüphanemizin, okulumuza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

4’üncü sınıf öğrencisi Güler Esen, kütüphanenin açılışından dolayı çok memnun olduğunu söyledi.



Dağardı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Sema Karabodur, “ Dağardı İlkokulu bünyesinde açmış olduğumuz kütüphane hizmete girmiştir. Öğrencilerimiz boş vakitlerinde, zamanlarını değerlendirmek için kütüphanemize gelip çalışmalarını burada yapabiliyorlar. Kitaplarımız çok zengin, çocuklarımızın okuyabilmelerine yönelik, zevklerine hitap eden kitaplarla donatmaya çalıştık. Çocuklarımız burada keyifli vakit geçiriyor” dedi.



