Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dağ yüzeyindeki insan silueti dikkat çekiyor İzle

Dağ yüzeyindeki insan silueti dikkat çekiyor İzle

Tokat'ta dağın eteklerinde fark edilen insan silueti

Kayalı Siluet Hayvan 

-Yoldan geçenlerin durup fotoğraf çekmeleri
-Kimya Öğretmeni Ahmet Duman, röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Almus ilçesinde bağlı Çevreli Beldesinde dağlık yüzeyindeki kayalık alanda fark edilen insan silueti görenlerin dikkatini çekiyor. Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kendirli dağının eteklerinde yer alan kayalığa dikkatli bakanlar bir insan silueti ile karşılaşıyor. Almus İlçesinde Kimya Öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Duman tarafından tesadüfen keşfedilen kayalıkta göz ve ağız yapısı ile oluşan slluet görenlerin dikkatini çekiyor. Şaşkınlıklarını gizleyemeyenler yolda durup fotoğraf çekiyor. Duman, çocukluk yıllarının geçtiği belde de ailesine yardım ederken hayvan otlattığı sırada manzarayı fark ettiğini ifade ederek, ”Buradaki silueti yağışlı bir günde farklı bir açıdan bir gelinlik kıza benzettim. Siluetin üzerindeki kule kısmı dikkatimi çekmişti. Görenler önce insana benzetiyor. Buraya yakın bir bölgede dua çayırı dediğimiz bir yer var.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı