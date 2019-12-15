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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Dağ yolu ve teleferikte metrelerce kuyruk oluştu Haberi

Dağ yolu ve teleferikte metrelerce kuyruk oluştu Haberi

TELEFERİKTE OLUŞAN UZUN KUYRUKLARDAN GÖRÜNTÜLER

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Kar Kalınlığı Alabalık Kar Yağışı 

-DAĞ YOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUĞUNDAN GÖRÜNTÜLER
-ULUDAĞ'DA DOLAN PİSTLERDEN GÖRÜNTÜLER
-KAYAKÇILARDAN GÖRÜNTÜLER
-KAYAK YAPARKEN YERE DÜŞEN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜLER
-ARAÇ KUYRUĞUNA GEÇEN SENENİN ARŞİVİ EKLENİRSE İYİ OLUR AKTÜEL VAR DRONE YOK
-KAYAK YAPAN VATANDAŞLAR İLE RÖP
-SIRA BEKLEYEN VATANDAŞLAR İLE RÖP
-DETAYLAR

( BURSA )- Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı BURSA

- Kış turizminin gözde merkezi Uludağ, hafta sonu tatilci akınına uğradı. Kayak pistleri dolup taşarken, oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Telesiyej ve teleski girişlerinde uzun kuyruklar oluşurken Uludağ'a dağ yolundan çıkmak isteyen vatandaşlar 2 kilometrelik kuyruğa neden oldu. Uludağ'a hafta sonunu fırsat bilen tatilciler akın etti. Milli Parklar gişelerinde başlayan kuyruk, oteller bölgesine kadar uzayınca, sıra beklemek istemeyen tatilciler araçlardan inerek oteller bölgesine yürüdü. Otellerde yüzde 100 doluluk yaşanırken, Uludağ’a günübirlik gelenler ise yol kenarlarında mangal yapıp kar topu oynadı. 2 gündür kar yağışının etkili olduğu Uludağ’da pistler de kayak ve snowboard yapanlarla doldu taştı. Kar yağışının devam ettiği Uludağ’da kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Uludağ'a kayak yapmaya gelen Neslihan Can," İstanbul'dan geldim. Uludağ'a ilk defa geldim, fakat burası çok kalabalık, talep baya fazla sanırım. Ama Uludağ baya keyifli kayak yapmak, kaymak çok güzel. Acemi kayakçıyım ve buradaki herkes neredeyse acemi çünkü herkes birbirine çarpıyor. Kar zaten çok güzel herkes Uludağ'a gelsin" diye konuştu.
Hafta sonunu ailesi ile birlikte Uludağ'da geçirmek isteyen ve gişelerde yaklaşık 1 saat kuyrukta bekleyen Aydın Topal," Hafta sonunu ailemle beraber Uludağ'da geçirmek istedik, fakat zamanımız yollarda geçiyor. Yaklaşık 1.5 saattir dağ yolunda araç kuyruğunda bekliyoruz. Çok yoğunluk var" dedi.
Uludağ'a çıkmak için teleferik kuyruğuna giren Merve Subaytemur," Adana'dan geliyorum, daha önce Uludağ'a hiç gelmedim. Uludağ'a teleferikle çıkacağım çok heyecanlıyım, teleferiğe binmek için yarım saattir sıra bekliyorum, ama beklememe değecek diye düşünüyorum çünkü Uludağ çok güzel" diye konuştu.

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