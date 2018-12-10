Dağ keçisini vuran 2 şahsa adli işlem yapıldı



- Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde koruma altındaki dağ keçisini öldüren ve kendilerini görüntüleyen vatandaşı darp eden 2 kişi, yapılan adli işlemin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Pülümür İlçesi’ne bağlı Süleyman Uşağı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,kaçak avlanan A.A. ve S.Y. isimli 2 kişi 5 yaşındaki erkek dağ keçisini öldürdü. Olayı gören köy sakinlerinden Hüsnü Yıldız, şahısların fotoğrafını çekince darp edilip telefonu alındı. Olay yerinden uzaklaşan avcılar, Yıldız’a ait cep telefonunu yola attı. Cep telefonunu bulan ve inceleyen Yıldız, avcılardan birinin fotoğrafının kayıtlı olduğunu görünce olayı güvenlik güçleriyle paylaştı.Fotoğraftan yola çıkan jandarma ekipleri de 2 şahsı Erzincan’da düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı. Pülümür İlçesi’ne getirilen şahıslar, ifadeleri alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 2 şahıs mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 2 şahsı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilere ayrıca koruma altındaki dağ keçisini öldürmek suçundan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 21 bin TL ceza kesileceği öğrenildi.

