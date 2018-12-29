Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Zigana’da yapılacak

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Zigana’da yapılacak

Zigana dağında kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı (Arşiv görüntü

( GÜMÜŞHANE ) - GÜMÜŞHANE

Yarış Dera Kar Kalınlığı Gana 


- Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden birisine sahip olan Zigana Dağı tarihinde ilk kez Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan Yıldızlar-Gençler-Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda düzenlenecek. Yarışmaya katılacak sporcuların kulüpleri aracılığı ile federasyonun http://www.tdf-dys.org/ adresindeki Dağcılık Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleriyle ilgili duyuru Türkiye Dağcılık Federasyonunun web sitesinde yayımlanırken, konuyla ilgili soruları cevaplandıran Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, federasyondan gelen heyetin daha önce Zigana dağında parkur tespitini yaptığını söyledi.

Sporcuların 7 Ocak günü saat 23.00’a kadar yarışmaya müracaat etmeleri gerektiğini ifade eden Aslan, Federasyon Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ve beraberindeki heyetin ise etkinliğin son detaylarını görüşmek üzere önümüzdeki hafta içerisinde Gümüşhane’ye geleceğini kaydetti.
Gümüşhane olarak Zigana Dağı gibi önemli bölgede dağ kayağına ilk kez ev sahipliği yapacakları için mutlu olduklarını dile getiren Aslan, yine federasyon tarafından Zigana dağında 8-12 Ocak tarihlerinde 5 gün süreli Dağ Kayağı Aday Hakem Yetiştirme Kursu düzenleneceğini de sözlerine ekledi. (RE-ÖS-S)
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı