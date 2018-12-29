Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Zigana’da yapılacak



- Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden birisine sahip olan Zigana Dağı tarihinde ilk kez Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan Yıldızlar-Gençler-Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda düzenlenecek. Yarışmaya katılacak sporcuların kulüpleri aracılığı ile federasyonun http://www.tdf-dys.org/ adresindeki Dağcılık Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleriyle ilgili duyuru Türkiye Dağcılık Federasyonunun web sitesinde yayımlanırken, konuyla ilgili soruları cevaplandıran Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, federasyondan gelen heyetin daha önce Zigana dağında parkur tespitini yaptığını söyledi.



Sporcuların 7 Ocak günü saat 23.00’a kadar yarışmaya müracaat etmeleri gerektiğini ifade eden Aslan, Federasyon Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ve beraberindeki heyetin ise etkinliğin son detaylarını görüşmek üzere önümüzdeki hafta içerisinde Gümüşhane’ye geleceğini kaydetti.

Gümüşhane olarak Zigana Dağı gibi önemli bölgede dağ kayağına ilk kez ev sahipliği yapacakları için mutlu olduklarını dile getiren Aslan, yine federasyon tarafından Zigana dağında 8-12 Ocak tarihlerinde 5 gün süreli Dağ Kayağı Aday Hakem Yetiştirme Kursu düzenleneceğini de sözlerine ekledi. (RE-ÖS-S)

