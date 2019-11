Dadaşlar, Aziziye Destanının 142’inci yıl dönümünde tabyalara yürüdü

-Yürüyüşten detay

ERZURUM - Nene Hatun'un destanlaştığı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın (93 Harbi) 142'nci yıl dönümünde Erzurum'da binlerce vatandaş sabah namazında okunan salanın ardından Aziziye Tabyalarına yürüdü.



- Nene Hatun’un destanlaştığı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) 142’nci yıl dönümünde Erzurum’da binlerce vatandaş sabah namazında okunan salanın ardından Aziziye Tabyalarına yürüdü.Binlerce Erzurumlunun, ’93 Harbi’ olarak bilinen 1877 Osmanlı-Rus Savaşı’nda ‘Aziziye Tabyasının düştü’ haberini duyması üzerine kadınların ve erkeklerin taş, sopa ve baltalarla destan yazarak geri aldığı tabyalara ellerinde bayraklar ile akın etti.Erzurum Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Tabyalara yürüyüş programına şehit ve gaziler yakınları ve sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve yüzlerce Erzurumlu akın etti. Sabah namazının ardından il merkezindeki bütün camilerde sala okundu. Salanın ardından Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği toplu taşıma araçlarıyla şehrin değişik noktalarından Karskapı Asker Şehitliği önünde toplanıldı. Şehitliği ziyaret eden yüzlerce vatandaş, daha sonra 2 kilometre uzaklıktaki Aziziye Tabyasına kadar tekbir ve marşlar eşliğinde yürüdü.‘Tıpkı bir Çanakkale’Osmanlı-Rus Savaşı’nda ‘Aziziye Tabyasının düştü’ haberi üzerine milli mücadeleyi destanlaştıran dadaş halkının yanı sıra, savaş esnasında mevziisini terk etmeyen, telefonlar ile irtibatta olan, gözlem yapan, top atan ve süngülerle çarpışan askerler de canlandırıldı. Askerlerin hareketsiz bir şekilde tıpkı bir fotoğraf karesiymiş gibi savaş olayını canlandırmalarına, tabyalara akın eden vatandaşlar kayıtsız kalmayarak hatıra fotoğrafları çektirdi.Aziziye tabyasına yürüyen vatandaşlar, Top dağı zirvesine ulaşıldığında ellerinde baltaları bulunan küçük Nenehatunlar ile karşılaştı. Ehrama bürünen minikler ellerindeki balta ile destanlaşan Nenehatun’u yad etti. Daha sonra Nenehatun’un kabri dualar edilerek karanfiller ile süslendi.Etkinliğe Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Okay Memiş, “Bugün aziziye destanının 142’nci yıldönümü sebebiyle Nene Hatun kabri başındayız. Sadece kahraman Osmanlı askeri değil bütün kahraman dadaşlar, doğrudan görevleri olmamalarına rağmen, eline geçirmiş oldukları kazma küreklerle genç yaşlı demeden askerinin yanına koşmuş ve emperyalist güçleri geri püskürtmüş. Burada 500’ün üzerinde sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Bu vesile ile 7 yıldır ecdada saygı yürüyüşü yapıyoruz. Binlerce dadaş vatandaşımız ile birlikte şehir merkezinden tabyalara, nene hatunun kabrine kadar yürüyüş yaptık. Bütün şehirlerimize Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Nenehatun’un destanlaştığı olayı, Kundaktaki bebeğini bırakıp askerlerin yardımına koşan dadaşların ruhunun 93 harbinde büyük cesaretle, büyük bir vatanseverlikle ve imanla ortaya koyduğu tavırdan bahsetti. Erzurum’un muhafaza altına alınmış olmasını dadaşların, milli mücadele ruhuyla ile eli silah tutan herkesin kadın, erkek ayırmaksızın Aziziye Tabyalarına canları pahasına gitmesine bağladı.



