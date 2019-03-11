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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
D100 Karayolu kenarında olası faciayı ağaç engelledi

D100 Karayolu kenarında olası faciayı ağaç engelledi

-Araçtan görüntü

İlk Müdahale Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Olay yerinden görüntü
--Ekiplerden görüntü
--Aracın çekici ile kaldırılaması
--Detay

( KOCAELİ )- Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı- Kontrolden çıkan otomobilin D100 Karayolu'na uçmasını ağaç engelledi- Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkan otomobilin yaklaşık 2 metre yükseklikten D100 Karayolu’na uçmasını çarptığı ağaç engelledi. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emel T. idaresindeki 41 ABR 763 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, yoldan çıktı. Hızla ilerleyen otomobil, yok kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Yaklaşık 2 metre yükseklikten otomobilin D100 Karayolu’na uçmasını çarptığı ağaç engelledi. Kazada otomobil sürücüsü Emel T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emel T. İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Emel T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinde güvenlik önlemi alan itfaiye ekipleri aracın D100’e uçmasını engellemeye çalıştı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekici yardımı ile otomobil kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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