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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
D100 kara yolunda drift yapan şüpheli gözaltına alındı - İSTANBUL Haberi

D100 kara yolunda drift yapan şüpheli gözaltına alındı - İSTANBUL Haberi

- Arabadan detaylar - Şüphelinin emniyetten çıkarılmasıD100 kara yolunda drift yapan şüpheli gözaltına alındı - D100 kara yolu'nda drift (yanlama) yapan şüpheli gözaltına alındı - Sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu öğrenilen Adem D'nin sürücü belgesine 2 ay daha el konulacağı, aracın da 60 gün trafikten men edildiği ve toplam 7 bin 371 lira idari para cezası kesildiği öğrenildiİSTANBUL (AA) - D100 kara yolu Kartal mevkisinde trafikte drift yapan şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu Kartal mevkisinde "drift" olarak adlandırılan aracı yanlamasına kaydırma hareketini yapan sürcünün arkadaşı çektiği görüntüleri sosyal medyaya yükledi.Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, görüntülerden otomobilin plakasını tespit etti.Ekipler 34 UK 090 plakalı otomobilin sürücüsü Adem D.'yi Kartal'daki ikametinde gözaltına aldı.Şüpheli hakkında araç üzerinde bildirmeden teknik değişiklik yapmaktan 108 lira, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 235 lira, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 18, trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin lira para cezası kesildi.Sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu öğrenilen Adem D'nin sürücü belgesine 2 ay daha el konulacağı aracın da 60 gün trafikten men edildiği öğrenildi.Trafik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheli adli işlem yapılmak üzere Kartal Polis Karakolu' gönderildi.

Sosyal Medya Para Cezası Sürücü Belgesi Araç Kullanmak Gesi 

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