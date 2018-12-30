Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
D100’de seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi Video

D100’de seyir halindeyken alev alev yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi Video

-otomobilin alev alev yanması

Polis Bild Elektrik Kontağı Irak Trol 

--Ekiplerin söndürme çalışmaları
--Yanan otomobilden görüntü
--Ekiplerin incelemeleri
--Detay

( KOCAELİ )- Yanan otomobil D100’de uzun araç kuyrukları oluşturdu KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolunda seyir halindeyken bir anda alevlere teslim olan LPG’li otomobil kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın sebebi ile trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu Hacıhalim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet S. idaresindeki 54 AAK 200 plakalı LPG'li otomobil Ankara istikametinde seyir halindeyken bir anda araçtan dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanların yerini alevlere bıraktığını gören sürücü Mehmet S. aracı durdurarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis tarafından ise yok trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ve yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaşanan olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yanan otomobil nedeni ile trafiğe kapalı kalan D100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yanarak kullanılamaz hale gelen otomobilin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı